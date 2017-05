Congo-Kinshasa: L'Accord de la Saint-Sylvestre au menu du Forum de l'Union démocratique africaine

Faire de la ligne politique de l'Union démocratique africaine (Uda Originelle), le reflet des opinions individuelles de chacun de ses membres, c'est la motivation qui concourt à la tenue du « Forum militant ». Il s'agit d'un cadre ouvert, d'échanges sur le parti, les questions de l'heure, etc. Le premier numéro a regroupé, samedi 13 mai au siège du parti dans la commune de Kasa-Vubu à Kinshasa, des cadres et militants autour des enjeux de l'heure, notamment les alliances du parti avec d'autres regroupements politiques ainsi que l'Accord de la Saint-Sylvestre, l'arrangement particulier, le blocage, etc.

La rencontre qui s'est déroulée en présence du président de l'Uda Originelle, Claudel-André Lubaya, s'inscrit dans la cadre du forum militant. Mme Nadia Mavuba, secrétaire générale adjointe et porte-parole du de l'Uda originelle, explique cette rencontre en ces termes : « Il s'agit d'un temps d'échanges au sein du parti, mis en place par l'école du parti. L'idée est celle de créer une dynamique pour que les militants réfléchissent et débattent sur des questions de l'heure, de la vie du parti, etc. Les discussions sont ouvertes à tout point de vue ».

Animateur phare de ce rendez-vous, le recteur de l'école du parti, Emmany Lwenga mise davantage dans la formation des membres. « L'école du parti, c'est l'organe qui forme les adhérents de l'Uda pour les faire devenir de vrais militants. Une fois, devenus militants, nous continuons avec une formation de renforcement des capacités pour qu'ils deviennent vraiment des responsables et au sein du parti et dans leurs milieux de vie. Et demain, si l'Uda accède au pouvoir, tel est notre souhait, nous aurons des ministres, des responsables capables, dynamiques, qui savent quelle décision prendre pour ramener le progrès social, le développement de la RDC ». Et de poursuivre : « Aujourd'hui nous avons organisé une formation ouverte que nous avons dénommée le forum militant. Le thème est les enjeux de l'heure. Nous voulons que nos militants comprennent de quoi il s'agit quand on parle de l'Accord de la Saint-Sylvestre, de la signature de l'arrangement particulier, pourquoi ça bloque, etc. Comme ça, à la cité, ils sont convenablement formés et informés pour défendre les valeurs du parti. Nous voulons que la ligne politique du parti soit le reflet des opinions individuelles de chacun de nos membres. Et ces échanges seront organisés chaque mois et plus d'une fois par mois dans la mesure où l'actualité l'exigera ».

Par ailleurs, la remise en question des alliances du parti fait également l'objet d'un débat sans ambages. Intervenant à ce sujet, le secrétaire général adjoint en charge de l'implantation, Michel Bofwa explique : « Nous avons voulu faire un recul pour une évaluation de notre participation à la Dynamique et au Rassemblement avec tous les membres. Réfléchir sur notre participation et sur les dividendes que le parti tire au jour d'aujourd'hui dans ces alliances. Le consensus qui sera dégagé prendra force d'une opinion qui pourra influencer la ligne politique du parti. Il n'est pas exclu que l'issue de cette discussion nous amène au niveau du bureau politique du parti à revoir notre participation ou nos contributions ou encore à faire des résolutions éventuellement au niveau de tous ces organes de la Dynamique et du Rassemblement ».