Algérie: L'Algérie élue pour présider l'Afripol

M. Komane a, par la même occasion, félicité le Directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, pour son élection à la présidence de l'Afripol, estimant que c'est "une juste reconnaissance pour les efforts qu'il a consentis en faveur de la paix et de la sécurité et des droits de l'homme".

"Nous sommes fiers de cet acquis et, à ce titre, je remercie, au nom de l'UA, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le gouvernement et le peuple algériens pour ce soutien permanent et continu au service de l'Afrique", a souligné M. Chergui.

Il a également mis en avant les efforts de la DGSN pour doter l'Afripol de moyens nécessaires et modernes permettant à la police africaine de "relever les défis de la paix et de la sécurité".

Relevant une "présence forte" des pays africains et d'organisations régionales et mondiales à l'AG de l'Afripol, M. Chergui qui s'exprimait en sa qualité de représentant de l'UA, s'est "félicité" des acquis réalises par ce Mécanisme qui dispose désormais d'un siége a Alger.

Il a ajouté que les postes de 1er, 2e et 3e vice-présidents sont revenus respectivement à l'Ouganda, au Nigeria et à la République Centrafricaine, alors que le poste de rapporteur a été confié à la Zambie.

