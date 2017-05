Afrique: Lutte contre le terrorisme et le crime transfrontalier - Le DGSN relève l'importance de la coopération entre les polices africaines

Ce sont là "les priorités de l'agenda que nous jugeons impératives pour faire face aux défis sécuritaires et menaces actuelles dans l'intérêt de nos pays et peuples", a-t-il précisé.

"Avec le concours de tout un chacun, nous rendrons cette organisation sécuritaire plus efficace", a affirmé le Directeur général de la sûreté nationale, avant de relever que la "priorité sera accordée au soutien des capacités techniques des différentes polices africaines ce qui garantira un meilleur échange des bases de données, outre le soutien aux études, recherches et formations dans tous les domaines et spécialités de la police".

