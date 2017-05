Congo-Kinshasa: Un si juteux métier

Accéder au pouvoir. Acquérir et conserver ses privilèges, quels que soient les artifices utilisés. C'est le cas de tout aventurier tenté par les mirages d'un si juteux métier. À tous les déçus de Kabila-Tshibala, le peuple ekonda rappelle «l'amitié de l'huile et de l'eau : l'eau en bas, l'huile en haut». Aux citoyens d'en-bas de préférer les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent.

Ils étaient plusieurs milliers d'hommes et de femmes-vieux et jeunes - à s'investir, des mois durant, dans la discrète chasse aux maroquins. Vous les avez vus gesticuler et pontifier, parfois vous irriter, à la télévision. Les uns passés docteurs ès dithyrambes à la gloire de l'autorité morale. Les autres, champions du détricotage de la science au profit de la bêtise politique.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.