Cameroun: Préparatifs du défilé - La parade militaire prend forme

Le ministre délégué à la Présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, a assisté à la répétition vendredi à la Base aérienne 101 de Yaoundé.

Le macadam résonne. Des pas alertes et vigoureux s'enchaînent. Au rythme de la Musique principale des armées, le défilé militaire prend la forme d'un art où la rigueur et la discipline font transpirer. Les poitrines ont pris du volume et la cadence des mains donnent l'air rustique aux défilants. Les regards sont braqués vers le bout de la ligne, mais les têtes de chefs de carrés se cassent sèchement d'un côté. Salut militaire oblige, une fois la ligne franchie. C'est le troisième passage devant le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense (MINDEF), Joseph Beti Assomo. À ses côtés, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Bokam, celui chargé des Anciens combattants et Victimes de guerres, Koumpa Issa et le directeur général des Douanes, Fongod Edwin Nuvaga. Et surtout, le chef d'état-major des armées (CEMA), le général de corps d'armée, René Claude Meka. Ce dernier qui n'a rien laissé passer dans le dispositif du défilé militaire. C'est d'ailleurs lui qui va ordonner le troisième passage, après quelques observations strictes aux chefs de carrés. « Nous aurons 30 minutes de défilé à pied. À ce rythme, on risque de faire deux fois ce temps. Il faut donc respecter les distances entre les carrés, resserrer le dispositif, balancer les bras, être précis dans les gestes», rappelle le CEMA. Vendredi dernier à la Base aérienne 101 de Yaoundé, la répétition des troupes en vue de la parade militaire pédestre lors du 20 mai prochain, avait tout le caractère sérieux et solennel.

Les forces de défense et de sécurité s'apprêtent à offrir un spectacle au chef des armées au Boulevard du défilé du 20 mai. Le défilé militaire s'ouvre par le carré des éléments du Centre d'instruction des sous-officiers de Koutaba. Suivi des éléments de la Brigade du Quartier général (BQG). Le carré des éléments de la Mission intégrée multidimensionnelle de stabilisation des Nations-unies en République centrafricaine (MINUSCA) est la grande innovation de ce défilé militaire. Après l'armée de terre, l'armée de l'air se déploie avec deux carrés. La Marine et les sapeurs-pompiers ont également deux carrés chacun. La répétition est clôturée par la Douane, avec un carré. Cette année, c'est le lieutenant-colonel Roger Fomundam Chum, commandant du Bataillon d'appui à la BQG, qui a été désigné superviseur du défilé militaire à pied.