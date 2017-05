Congo-Kinshasa: Motion contre le gouverneur - Les sages de la Tshopo appellent au dialogue

La chambre des sages de la Tshopo, organe pour le suivi de la gestion de la province et le règlement des différends, a appelé samedi 14 mai le gouverneur et l'assemblée provinciale de la Tshopo à privilégier le dialogue, à accepter l'exercice démocratique et à cesser d'instrumentaliser la jeunesse.

Un «climat politique morose» règne à Kisangani depuis que le gouverneur Jean Ilongo Tokole est visé par une motion de défiance. Les membres de la chambre des sages ont lancé cet appel après avoir consulté tour à tour le gouverneur, le vice-gouverneur démissionnaire et le président de l'assemblée provinciale.

«La démission du vice-gouverneur et la motion de défiance contre le gouverneur sont des exercices démocratiques prévus par la constitution et les textes réglementaires de la République démocratique du Congo. Par conséquent, elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet de spéculation, de manipulation politicienne et d'instrumentalisation de la jeunesse», a dit le vice-président de cet organe, François Batumbu Mungamba.

Des jeunes de la société civile de la Tshopo avaient manifesté mardi 2 mai pour exiger la démission du gouverneur Jean Ilongo Tokole, déjà visé par une motion de défiance pour «mauvaise gestion». Dans leur mémorandum lu devant le bâtiment de l'assemblée provinciale à Kisangani, ils se plaignaient notamment de mauvaises conditions de vie de la population.

Pour sa part, le porte-parole du gouverneur de la Tshopo avait alors déclaré que Jean Ilongo n'était pas prêt de démissionner sous la pression «d'une infime minorité de la jeunesse instrumentalisée».