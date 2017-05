Algérie: Le Président Bouteflika distingué pour son engagement pour la concrétisation d'Afripol

Ce mécanisme se veut une "valeur ajoutée" à la coopération policière régionale et internationale et "une alliance stratégique" face aux menaces internationales qui pèsent sur un environnement en "constante évolution".

AFRIPOL est une organisation de coopération policière africaine visant à améliorer "l'efficacité" des services de police africains à travers l'échange d'informations et d'expériences en matière de lutte contre le crime transnational et le terrorisme.

La DGSN a également remis un cadeau symbolique à M. Sellal, au ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, au ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, au ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine (UA) et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel.

