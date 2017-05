Algérie: Nécessité d'unifier les moyens pour lutter contre la criminalité et le terrorisme en Afrique

Au cours de cette réunion, il sera procédé à l'examen des projets des règlements intérieurs de l'assemblée générale et du comité directeur, à la mise en place des membres du comité directeur d’AFRIPOL ainsi qu'à la définition des cadres généraux de coopération pour les institutions de police aux niveaux national, régional, continental et international.

A noter que la première assemblée générale de l'AFRIPOL, organisée par la DGSN et la Commission de l'UA, intervient après l'adoption des statuts de ce Mécanisme lors de la 28ème session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, tenue à Addis-Abeba en janvier dernier.

Il a relevé dans ce sens que l'AFRIPOL "est un premier pas qui nous permet de jouer notre rôle, de défendre notre continent et de participer à la paix et à la stabilité dans le monde".

"Aujourd'hui, les pays membres de l'UA coopèrent et cela constitue un élan réel vers l'intégration et l'unité de notre continent", a-t-il relevé, considérant AFRIPOL comme "un outil de coopération très important, au regard des défis énormes auxquels est confrontée l'Afrique, notamment en matière de sécurité", saluant à l'occasion les efforts de l'Algérie dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes.

"Il s'est avéré aujourd'hui que sans la coopération, sans la mise en commun des moyens et des intelligences des services de sécurités africaines, il est impossible de pouvoir faire face à la criminalité, au terrorisme et au trafic de tout genre qui sont aujourd'hui une menace réelle pour le continent", a déclaré le président de la Commission de l'UA, en marge de sa visite au siège du Mécanisme de coopération policière africaine (AFRIPOL), dont la première assemblée générale se tient à Alger.

La lutte contre la criminalité et le terrorisme en Afrique nécessite "l'unification des moyens et des intelligences" des services de sécurité des pays du contient pour pouvoir faire face à ces fléaux, a affermé, dimanche à Alger, le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat.

