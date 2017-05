Afrique: L'Algérie abrite les travaux de la 1e AG d'AFRIPOL

Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Nordine Bedoui avait inauguré le 13 décembre 2015 le siège d'AFRIPOL sis à Ben Aknoun (Alger) en présence des représentants des appareils de police de plus de 40 Etats africains.

La conférence africaine des directeurs et inspecteurs généraux africains de la police sur AFRIPOL qui s'est tenue les 10 et 11 février 2014 à Alger a permis la cristallisation du projet par l'adoption à l'unanimité du document de principe et de la déclaration d'Alger.

Ce mécanisme se veut une "valeur ajoutée" à la coopération policière régionale et internationale et "une alliance stratégique" face aux menaces internationales qui pèsent sur un environnement en constante évolution, avaient souligné les appareils de la police africaine lors de leurs rencontres précédentes.

AFRIPOL est une organisation de coopération policière africaine visant à améliorer l'efficacité des services de police africaine à travers l'échange d'informations et d'expériences en matière de lutte contre le crime transnational et le terrorisme.

Au cours de cette réunion, il sera procédé à l'examen des projets des règlements intérieurs de l'assemblée générale et du comité directeur, à la mise en place des membres du comité directeur d’AFRIPOL ainsi qu'à la définition des cadres généraux de coopération pour les institutions de police aux niveaux national, régional, continental et international.

La tenue de cette assemblée générale qui marquera "l'institution effective" de ce mécanisme intervient après l'adoption des statuts d'AFRIPOL, lors de la 28ème session ordinaire des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, tenue à Addis-Abeba les 30 et 31 janvier dernier, a affirmé la DGSN.

