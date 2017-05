Cameroun: Douala - Faustin-Archange Touadera en escale

Depuis son accession à la magistrature suprême de son pays, Faustin-Archange Touadera, multiplie des initiatives en interne comme en externe pour le retour à la paix et à la stabilité en RCA. La reconstruction de son pays est, pour ainsi dire, son leitmotiv dans ses nombreux pourparlers avec ses interlocuteurs en Afrique et dans le monde. Le Cameroun, partenaire de toujours, accompagne la République sœur de Centrafrique dans cette quête de stabilité. C'est ainsi qu'à chaque passage du numéro un centrafricain à Douala, les petits plats sont mis dans les grands pour lui réserver un accueil chaleureux.

Arrivé samedi en début de soirée à bord d'un vol SN Brussels, le chef de l'Etat centrafricain a quitté la capitale économique hier en mi-journée à destination de Bangui. A sa descente d'avion la veille, l'illustre hôte a été accueilli par le gouverneur de la région du Littoral. Samuel Dieudonné Ivaha Diboua qu'accompagnaient les membres de son état-major a, plus tard, conduit le président centrafricain à l'hôtel Sawa. La capitale économique du Cameroun est de plus en plus habituée à recevoir cette haute personnalité.

