Cameroun: Des as du numérique attendus au Forum international sur l'économie numérique

Parmi les personnalités annoncées au forum de Yaoundé, pour aider le Cameroun à franchir le cap, des têtes qui ont fait parler le monde. Le Forum international sur l'économie numérique démarre ses activités ce matin à Yaoundé. Au programme de ce premier jour, des rencontres B to B, entre des investisseurs venus des quatre coins du monde et des porteurs de projets camerounais. Et à partir de demain, après le cérémonial d'ouverture la place sera faite aux ateliers.

Pour ces rencontres d'affaires et ces moments de réflexion, le Cameroun a mis les petits plats dans les grands. Quatre ateliers sont ainsi prévus entre mardi et mercredi, notamment sur les financements des infrastructures de télécommunications avec des participants comme Sarah Clatterbuck, directrice de l'ingénierie à Linkedin, Ernest Simo, expert en communication par satellite à la NASA, entre autres.

Le deuxième panel sur le financement des entreprises en économie numérique du Cameroun sera constitué des personnalités telles que Racine Kane, représentant résident de la Banque africaine de développement au Cameroun, Kadima Kalondji de la Banque mondiale, Françoise Collet, chef de délégation de l'Union européenne au Cameroun, entre autres. Pour le troisième atelier portant sur l'économie numérique, pourvoyeuse de richesses et d'emplois, Jean-Patrick Ehouma, développeur d'applications web ivoirien et co-fondateur de l'Africa Startup Challenge sera du panel. De même que le Camerounais Yannick Nino Njopkou, fondateur du site de vente en ligne Kerawa.com.

Dans le dernier atelier, axé sur les stratégies de mise en œuvre des startups, on aura des panélistes comme les Camerounais Arthur Zang, inventeur du Cardiopad et promoteur de l'entreprise Himore Medical, et Armand Claude Abanda, représentant résident de l'institut africain d'informatique (IAI) par où sont passés de nombreux startuppers. Mais aussi Jaques Bonjawo, président directeur général de Genesis futurictic technologies, très impliqué dans la télémédecine en Afrique et au Cameroun. Les directeurs généraux des entreprises de téléphonie mobile exerçant au Cameroun seront également de cette grand'messe du numérique, tout comme des personnalités du monde de la finance. Et la liste est loin d'être exhaustive.