Cameroun: Economie numérique - Yaoundé se positionne

Le Forum international qui s'ouvre ce matin permettra entre autres de présenter les atouts du pays dans ce secteur.

A l'initiative et sous le haut patronage du président de la République, le Cameroun organise dès ce jour et ce jusqu'au 17 mai prochain à Yaoundé, un forum international sur l'économie numérique, sous le thème : « Comment réussir l'économie numérique au Cameroun ». Cette rencontre qui va réunir près de 200 participants de plusieurs nationalités a pour objectifs de créer des conditions pour un passage réussi du pays à l'économie numérique. Il s'agit également de présenter les atouts de l'économie numérique au Cameroun.

Autres avantages de ce grand rendez-vous d'affaires, mettre en exergue la volonté politique du chef de l'Etat de favoriser le développement de l'économie numérique au Cameroun et de mobiliser des financements internationaux en faveur des projets innovants dans le secteur de l'économie numérique au Cameroun. Il vise aussi à faciliter la mise en œuvre des partenariats entre les institutions, les porteurs de projets camerounais et les investisseurs nationaux et internationaux Ces partenaires devraient contribuer au développement de l'économie numérique au Cameroun, afin d'augmente le PIB de 5% en 2016 à 10% en 2020.

La création d'emplois directs de 10.000 en 2016 à 50.000 en 2020 et à la hausse des impôts de 136 milliards de F en 2016 à 3000 milliards de F en 2020. Le Cameroun a, à cet effet, misé sur des axes précis parmi lesquels la télémédecine, l'enseignement à distance, les modes de financement, les infrastructures et le cadre juridique pour développer l'économie numérique. Il est aussi question de créer un environnement propice à la création et au développement des entreprises dans le secteur du numérique.