Cameroun: Etoug-Ebe - Suspectée d'avoir tué ses jumeaux

A son arrivée dans le studio qu'ils occupaient au lieu-dit Akock-Ndoué, au quartier Etoug-Ebe, il a cru que c'était un coup des bandits, mais une lettre visiblement écrite par sa compagne a tout de suite effacé cette idée dans son esprit. Dans ladite lettre, elle explique qu'elle est fatiguée de déranger sa belle-famille pour la nutrition de ses enfants. Elle préfèrerait donc ne plus être une charge pour ces derniers en tuant ses enfants et en se donnant la mort. Notre source révèle également que l'auteur du crime aurait étouffé les enfants selon les résultats de l'autopsie. Aucun proche d'Adeline Fonkou n'a de ses nouvelles. Une enquête a été ouverte pour déterminer les mobiles de cet acte. Carine TSIELE

