Cameroun: Sud - Un cadavre à Ekombité, Ebolowa

De nombreux coups sur sa porte n'ont pas trouvé de réaction. Un nouveau coup de téléphone viendra attiser les inquiétudes, car, le téléphone sonne à l'intérieur, mais Yemeni ne réagit toujours pas. Défoncée, la porte laisse découvrir le corps inerte du malheureux, affalé sur le canapé, devant son écran de télévision. Visiblement, il regardait la télévision. Et, selon le médecin légiste de l'hôpital régional d'Ebolowa, la mort l'aurait surpris aux environs de 22 h. A première vue, selon le médecin, Jean Pierre a eu une mort progressive et naturelle. Le défunt est né le 12 mai 1965 à Batcham, depuis deux ans, il est en fonction à la CNPS, agence d'Ebolowa.

C'est ainsi qu'ils passent de nombreux appels téléphoniques, question de le joindre ou plus tenter de savoir pourquoi il n'est toujours pas arrivé au bureau. Au bout du fil, aucune réaction humaine, mais des sonneries à n'en plus finir. Une situation qui les inquiète. Immédiatement, ils se rendent au domicile de l'infortuné, où les voisins avouent l'avoir aperçu en fin d'après-midi.

La question reste sans réponse pour ses voisins et les habitants de la capitale régionale du Sud. Son corps a été pourtant retrouvé sans vie, le lendemain matin, par ses collègues et les autorités de l'arrondissement d'Ebolowa 1er. Une enquête a déjà été ouverte, à la brigade de gendarmerie, afin de déterminer les causes de cette mort. Jean Pierre Yemeni était connu comme un agent en service à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ses collègues parlent d'un homme dévoué, respectueux et ponctuel. Avec ces qualités, ses collègues ont tôt fait de remarquer son absence inexplicable, le 12 mai.

