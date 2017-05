Angola: Les participants au XXe Conseil de la famille recommandent un dialogue permanent

Luanda — Les participants au XXe Conseil consultatif national de la Famille ont recommandé vendredi, le dialogue permanent au sein des familles et la sensibilisation des éducateurs pour opter pour une conduite couverte des valeurs et habitudes propices à la valorisation de la vie.

Les présents ont également recommandé de maintenir la rédaction proposée dans l'avant-projet de la peine de l'avortement, appelant la société à renforcer les mesures de prévention contre les grossesses indésirables en les encourageant sur l'éducation sexuelle reproductive.

En outre, il a été recommandé que le ministère de la famille et promotion des femmes et ses partenaires continuent de travailler à la reconnaissance de l'union de fait et que les familles jouent un rôle clé dans l'éducation formelle et informelle de leurs dépendants vu que c'est un espace pour approfondir les liens de solidarité.

Les participants ont dit qu'il fallait travailler davantage avec les églises, les familles, les écoles des organisations sociales et les autorités traditionnelles dans la sensibilisation des ménages au sujet de la maternité et du mariage précoce.

Lors de la rencontre, dirigée par la titulaire du portefeuille de la famille, Filomena Delgado, il a également été recommandé une plus grande divulgation de l'avant-projet du Code de la famille en cours d'examen, permettant une meilleure interprétation et l'application par les communautés, entre autres recommandations découlant des sujets abordés.

Les participants ont discuté des sujets tels que les "droits et responsabilités de la famille et de l'Etat en matière de protection sociale", la famille et l'éducation sexuelle et reproductive, "avant-projet du Code de la famille en Angola", ainsi que "la famille et les droits de citoyenneté".