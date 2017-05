Angola: Huila - Le gouvernement préoccupé par le nombre croissant d'enfants négligés

Lubango — Le gouvernement angolais est préoccupé par le nombre croissant d'enfants négligés, loin de l'environnement social pour des raisons de divers préjugés, notamment l'albinisme, l'autisme, entre autres, dont les droits sont violés, a indiqué vendredi, à Lubango, province de Huila, le ministre de l?Assistance et Réinsertion Sociale, Gonçalves Muandumba.

Le gouvernant a affirmé que les autorités étaient conscientes qu'il y avait des difficultés, car c'est un mal qui s'étend à d'autres groupes, comme les personnes âgées qui sont abandonnées et accusées de pratiquer la sorcellerie, aspects de la nature culturelle qui doivent être correctement traités pour être dépassés.

Il a souligné qu'il était important et nécessaire que les différentes institutions de solidarité sociale, les organisations partenaires internationaux et le secteur privé s'engagent à travailler avec le gouvernement sur les questions relatives à la vulnérabilité, l'exclusion et la pauvreté.

"Cette conférence fait partie d'un nouveau paradigme dont la base est l'individu et la communauté, en tenant compte de trois dimensions essentielles de la protection sociale de base: la prévention, la protection et de promotion", a indiqué le ministre Muandumba.

"Le ministère de l'Assistance développe un ensemble d'actions qui se rapportent à la nouvelle voie de l'action sociale, dont les lignes de force fixent comme priorité la municipalisation des services sociaux, la création du registre social unique, l'élaboration d'une stratégie de participation et renforcement de la société civile dans leurs causes sociales", a-t-il dit . La rencontre, qui s'est terminée le même jour, a abordé la promotion de l'accès aux services pour la personne âgée et la stratégie d'éducation de la première enfance, ainsi que l'analyse du processus de réintégration des ex-soldats et les possibilités de réadaptation complète et globale des personnes handicapées.