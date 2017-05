Angola: Appel aux jeunes de s'abstenir des influences négatives

Saurimo (Angola) — Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Albino da Conceição, a appelé dimanche, depuis la ville de Saurimo, les jeunes angolais à s'abstenir des influences négatives, notamment de celles qui les empêchent de participer aux processus démocratiques du pays.

Ne vous laissez pas tromper par des Angolais qui n'ont pas encore appris que l'union, la paix et l'unité nationale contribuent au développement de toute société, a ajouté le ministre dans un discours à l'ouverture de la 4è Colonie Nationale de Scouts baptisée "Ochtilombo", à Saurimo, chef-lieu de la province de Lunda Sul.

Parlant des prochaines élections générales prévues le 23 août en Angola, le ministre a exhorté les jeunes à s'apprêter à se rendre nombreux aux urnes, pour voter avec conscience et sans agitation, afin que le processus se déroule normalement, et dans un climat de paix, de concorde et d'unité.

De son côté, la gouverneure provinciale, Cândida Narciso, soulignant que la colonie, qui se tient à un moment opportun, était une occasion pour les jeunes de différentes régions du pays de procéder à un échange d'expériences, et de mieux connaître les us et coutumes du pays.

La 4e colonie nationale de scoutes, à laquelle participent mille et vingt- cinq (1.025) personnes, se déroule sous la devise "Eduquer en caractère, et Enseigner dans la diversité".