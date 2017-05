Angola: Les Angolais considèrent la visite du Pape François comme une marque historique

"Nous espérons qu'il apporte un message d'espoir, de fraternité et surtout d'union entre les différentes communautés et surtout chez les catholiques", a-t-il ajouté.

Quant à Américo da Conceição, fidèle catholique, de nombreux pays attendent une visite du pape et il est au Portugal, étant un pays de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP), ce qui constitue un motif de fierté et de gratitude».

À son tour, la fidèle Emilia Lucrezia Eduardo, 64 ans, a dit qu'il ne pouvait pas aller à Fatima pour voir le pape François de près, mais elle se sent bénie et honorée que fait qu'il séjourne au Portugal.

