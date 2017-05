Cote d'Ivoire: Udinese - Seko Fofana ne regrette pas d'avoir quitté City

Conscient qu'il ne lui sera pas facile d'avoir du temps de jeu à Manchester City, Seko Fofana a définitivement quitté le club anglais l'été dernier pour partir du côté de l'Italie où il a rejoint l'Udinese. Auteur de 5 buts en 23 matches toutes compétitions confondues avec le club de Serie A, le milieu de terrain ivoirien ne regrette pas d'avoir quitté les Citizens.

« Je ne regrette pas du tout. Comme j'ai toujours dit, la vérité est sur le terrain. Si tu fais des choses bien, ils reviendront. C'était à moi de montrer ce dont j'étais capable », a-t-il confié à nos confrères de Foot Mercato, avant de revenir sur sa saison à l'Udinese.

« Ça a été une bonne saison avec des hauts et des bas. Au début, j'ai joué un peu, après un peu moins. Puis j'ai enchaîné les matches et j'ai marqué de beaux buts. On gagnait des matches. Ça se passait bien. Mais ensuite j'ai eu une blessure qui m'a un peu freiné. Je me remets de ma blessure. J'ai repris la course. On va se préparer pour la saison prochaine ».

A deux journées de la fin du championnat italien, l'Udinese occupe la 12ème place au classement.