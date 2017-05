Congo-Brazzaville: Les élections législatives et locales fixées au 16 juillet 2017

Selon le dernier recensement administratif spécial de 2016, le corps électoral congolais est composé de plus de deux millions d'électeurs et a servi de base à l'organisation de l'élection présidentielle de mars 2016.

L'opération de révision des listes électorales permettra aux électeurs inscrits d'apporter des corrections sur leurs noms, adresses et identités et donnera également la possibilité aux populations non encore inscrites à ce jour de le faire en vue de leur participation aux scrutins à venir.

Libreville — Les électeurs congolais sont invites aux urnes le 16 juillet à l'occasion des élections législatives et locales couplées, a annoncé ce lundi la radio publique, citant un décret présidentiel. L'opération de révision des listes électorales a débuté mercredi dernier et prendra fin le 20 mai prochain.

