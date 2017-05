Cameroun: Célébration samedi du 45e anniversaire de l'Indépendance

Libreville — Le Cameroun va célébrer samedi le 45 ème anniversaire de la fête nationale, également appelée "fête de l'unité", sous le thème: "armée et nation, en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité".

La Fête de l'unité est célébrée tous les ans le 20 mai, cette date marquant la naissance de la République unie du Cameroun et la fin du système fédéraliste.

Le coup d'envoi des célébrations a été donné le 11 mai dernier par le ministre de la Jeunesse et de l'éducation civique, Moumouna Foutsou, à Mayo-Oulo, dans le département du Mayo- Louti, dans la région du Nord.

Toujours en prélude de cet événement, le Musée national de Yaoundé accueille du 15 au 18 mai, le village de l'unité et de l'intégration nationale, dont l'objectif est de promouvoir les valeurs de citoyenneté et de solidarité, à travers des échanges socio-éducatifs et des activités ludiques et culturelles.

Plusieurs autres articulations vont marquer cette célébration qui va se dérouler sur toute l'étendue du territoire national camerounais.

A Yaoundé, un grand défilé militaire, des partis politiques et des grandes écoles sera présidé par le chef de l'Etat, Paul Biya, au Boulevard du 20 mai et le soir, son épouse et lui donneront une grande réception au Palais de l'unité.

Dans le même temps, tous les gouverneurs, préfets et chefs de districts se prêteront aux mêmes exercices dans leurs circonscriptions respectives.

Cette édition se tient dans un contexte particulièrement frileux avec la crise dite des "régions anglophones" qui, depuis novembre dernier, a complètement paralysée les régions du Nord-Ouest et du Sud-ouest.

En guise de solidarité à la dizaine de leaders de la contestation anglophone arrêtés et détenus par le gouvernement, le président du Social Democratic Front (SDF, opposition), Ni John Fru Ndi, a indiqué que son parti, qui est la 2ème formation politique du pays, et leader de l'opposition va boycotter le défilé du 20 mai sur toute l'étendue du territoire national.

Dans un communiqué, le parti de Ni John Fru Ndi exige la libération de tous les manifestants incarcérés à la suite des manifestations d'humeur au Sud-ouest et au Nord-Ouest, le retour au fédéralisme et l'organisation d'un dialogue nationale pour la réforme de la Constitution.

Dans cette décision, le SDF est suivi par la Cameroon People Parti (CPP) de Edith Kah Walla qui explique: "nous ne pouvons pas participer aux festivités officielles alors que nous ne sommes pas d'accord avec la gestion actuelle de la crise anglophone".

"Nous ne pouvons pas communier avec un gouvernement qui viole systématiquement notre liberté de réunion et de manifestation, qui ne connait pas le dialogue, continue à refuser les réformes électorales essentielles et qui, dans une fuite en avant, conduit notre pays par sa gouvernance, à des lendemains certainement chaotiques !", ajoute le CPP.

Pour sa part, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto explique qu'il ne défilera pas dans les deux régions anglophones du pays "à cause de la posture de défiance et même provocatrice du gouvernement face à la profonde crise politique née des légitimes frustrations de nos compatriotes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l'Unité de la Nation camerounaise reste en danger".