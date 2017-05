Congo-Kinshasa: Liste des délégués au CNSA - La MP a respecté le délai de 48 heures, selon Alain Atundu

D'après le document, cela fait suite à l'appel solennel lancé par Joseph Kabila à la classe politique et sociale le 5 avril dernier, lors de son adresse sur l'état de la Nation pour accélérer les tractations, afin de désigner une personnalité consensuelle à la tête de cette structure créée par l'accord politique du 31 décembre qui consacre la cogestion de la transition entre la majorité et l'opposition.

«Trois noms par postes. La Majorité Présidentielle s'est réunie le samedi et a pris toutes les dispositions pour le respect du délai et exigences sur le nombre de personnes. Donc, il n'y a pas de problème du côté de la majorité de ce point de vue», a-t-il indiqué.

