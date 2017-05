Cote d'Ivoire: La mutinerie s'étend à de nouvelles villes

Il « déplore l'utilisation de la violence comme mode de revendication et de règlement des conflits sociaux » et appelle toutes les parties à utiliser les voies pacifiques et un esprit constructif pour trouver une issue à la crise.

Enfin, Korhogo toujours dans le nord du pays est de nouveau touché par ce mouvement. Des tirs nourris ont été entendus ce matin, un barrage a été érigé par les mutins sur l'un des principaux axes de la ville, toujours selon des témoins. Un commerçant du quartier Petit Paris décrit des rues désertées par la population et décrit un ras-le-bol généralisé, avant de renvoyer dos à dos pouvoir et mutins.

De même, les transporteurs en provenance du Mali et du Burkina Faso voisins ont annulé leurs voyages, de peur d'être bloqués à l'entrée de Bouaké, plus au sud.

Pour la première fois depuis le début de cette nouvelle mutinerie, des militaires encagoulés ont sillonné depuis la mi-journée les rues de San Pedro dans le sud-ouest du pays, en tirant en l'air. Plusieurs administrations, des commerces et des écoles ont fermé et la population est rentrée précipitamment chez elle, selon des témoins.

