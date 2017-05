Sénégal: Ramadan et élections - Quelques observations

analyse

Depuis un certain temps, des voix s'élèvent par-ci et par-là à propos des élections législatives prévues dans le courant de cette année 2017. D'aucuns déclarent, à travers la presse, que ces élections, si elles sont tenues à date échue, conformément au calendrier électoral, coïncideraient avec le Ramadan. Par conséquent, il faudrait nécessairement, selon eux, les repousser jusqu'après le mois béni ; plus de 95 % des Sénégalais étant des musulmans, affirment-ils. Ce débat semble être l'une des causes du report des élections législatives jusqu'au 30 juillet 2017.

En écoutant ce discours, on peut penser que le Ramadan ne rime ni avec des élections ni avec le moindre effort physique ou intellectuel. La question qu'on peut se poser, dès lors, est celle-ci : l'Islam interdit-il l'organisation d'élections durant le mois de Ramadan ? Y a-t-il des arguments religieux forts, solides et convaincants ?

Un rapide survol de l'histoire de l'Islam et une petite analyse permettraient de comprendre la réalité. Pour répondre à ces questions, essayons de revisiter brièvement l'histoire des conquêtes de l'Islam.

D'emblée, on peut dire que les principales batailles menées par les musulmans, dès la révélation de l'Islam, semblent infirmer l'hypothèse selon laquelle le Ramadan serait incompatible avec des efforts physiques.

Il faut signaler, tout d'abord, qu'en jurisprudence islamique aucun texte n'interdit la tenue d'élection pendant le Ramadan. Ceux qui militent énergiquement pour le report des élections sont motivés, semble-t-il, par les difficultés liées à la fatigue, à la faim, à la soif, aux préparatifs de la rupture de jeûne, etc.

Or, si on convoque l'histoire de la troisième religion monothéiste, on se rend compte que les principaux événements ayant laissé des empreintes indélébiles sur les conquêtes gagnées par les musulmans se sont déroulés, depuis le début de l'Appel du Prophète Mouhamed (Psl), il y a 14 siècles, au mois béni.

Cela montre que durant le mois de Ramadan, le musulman doit être armé de plus force. C'est un mois d'abnégation, d'endurance, de travail et d'engagement, et non une période de paresse ou de fuite des responsabilités. Pour illustrer nos propos, citons quelques exemples :

1- La bataille de Badr a eu lieu un vendredi, 17e jour du mois de Ramadan an 2 de l'Hégire, donc dans la deuxième quinzaine de ce mois béni.

Cela n'avait aucunement empêché les musulmans d'être plus solides, plus fermes, plus engagés pour faire face à l'ennemi et le vaincre. Mener des batailles en jeûnant est plus dur, plus difficile que d'aller accomplir un acte civique comme le vote et retourner paisiblement chez soi ;

2- La conquête de la Mecque (Fath Makka), au terme de laquelle a eu lieu la destruction des idoles qui entouraient la Kaaba, s'est déroulée le 10 du mois de Ramadan l'an 08 de l'Hégire.

3- La guerre de Tebûk s'est déroulée au mois de Ramadan, en l'an 9 de l'Hégire.

4- La conquête du Yémen, facilitant la propagation de l'Islam dans ces contrées, a eu lieu durant le mois béni en l'an 10 de l'Hégire.

5- La conquête de l'Andalousie s'est déroulée le 28 du mois béni, en l'an 92 de l'Hégire (juillet 711 de l'ère chrétienne), sous la direction de Tarîq ben Ziyaad, suite à la conquête de Qurtuba, de Gharnata et de Tulaytila, la capitale politique de l'époque.

6- La conquête de Zallaqâ eut lieu le 25 Ramadan en l'an 479 de l'Hégire. Se trouvait à la tête de l'armée des musulmans Yusuf Ibn Tâchifîn, le célèbre dirigeant des Almoravides.

7- La bataille d'Aïn-Djalût, entre Bîsân et Naplouse, près de Jénine, en Palestine, avec la victoire éclatante des Mamelouks s'est déroulée le matin du vendredi 15 Ramadan, en l'an 658 de l'Hégire correspondant au 3 septembre 1260 de l'ère chrétienne.

Tout cela pour dire que le mois béni n'a jamais constitué un obstacle. Bien au contraire les musulmans d'alors se montraient, durant le mois de Ramadan, plus dynamiques, plus présents, plus actifs et plus imposants.

Car les musulmans du temps du Prophète (Psl) et de ses premiers califes étaient convaincus que le Ramadan est indissociable d'efforts physiques, moraux et intellectuels. Jadis au Sénégal, nos marabouts enseignants, éducateurs et formateurs redoublaient d'efforts durant cette période.

Il est donc étonnant d'entendre des musulmans réclamer le report des élections parce qu'elles coïncideraient avec le mois de Ramadan.

On peut certes chercher d'autres raisons politiques, économiques, sociales et culturelles pour suggérer le report des élections législatives. Cependant, on ne peut en aucun cas se réfugier derrière un argument religieux solide pour réclamer ce report.

L'idéal serait donc de chercher à résoudre les questions politiques avec des arguments politiques, objectifs et convaincants et ne pas évoquer des arguments religieux sans fondement.

La méconnaissance de l'histoire de l'Islam peut être la cause de ces manœuvres politiques ou alors un problème de fond se pose, à savoir la sincérité, le sérieux et la crédibilité vis-à-vis des populations.

Le mois béni doit être un moment où les musulmans se montrent plus aptes, plus engagés et mieux disposés à fournir des efforts pour non seulement multiplier les recommandations et les pratiques religieuses, mais également se sacrifier pour l'intérêt et le devenir économique, social et culturel de la nation. D'ailleurs, tout cela cadre parfaitement avec l'organisation économique et sociale dans l'Islam.

Sur le plan individuel, familial, social, politique et communautaire, le Coran et les traditions du prophète (Psl) donnent des directives claires en ce sens.

Il est vérifié, par des données scientifiques, qu'Allah loue le travail et le préconise plus de 360 fois dans le Livre saint. Si les enseignements de l'Islam étaient appliqués dans ce sens, les pays islamiques se placeraient parmi les nations les plus développées et les plus prospères au monde.