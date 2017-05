Sénégal: Fatick - Le mausolée de Maba Diakhou Bâ réhabilité par l'Etat

A Fandane, dans département de Fatick, où repose l'Almamy Maba Diakhou Bâ, le site de son mausolée a été complètement réhabilité. Cette place historique a changé de visage à la suite des travaux effectués par le ministère de la Culture et de la Communication.

Samedi, à Fandane, le mausolée réhabilité de Maba Diakhou Bâ a abrité la ziarra annuelle de la famille de l'Almamy.

Le chef de l'Etat a été représenté à cette manifestation par une forte délégation conduite par le ministre de la Culture et de la Communication, Mbagnick Ndiaye, comprenant, entre autres, le ministre des Sports, Matar Bâ, le ministre, secrétaire général du gouvernement, Abdou Latif Coulibaly, des autorités administratives et des chefs de services. A cette Ziarra, toutes les familles religieuses ont été représentées ainsi qu'une délégation gambienne.

Le site abritant le mausolée de l'Almamy Maba Diakhou Bâ a changé de visage. La place a été reconstruite dans le cadre d'un projet de réhabilitation de mausolées et sites historiques lancé par le ministère de la Culture et de la Communication. Sur les lieux, on peut constater que le site a été entièrement clôturé.

Dans l'enceinte, le mausolée a été réhabilité et une aire a été construite avec une toiture pour abriter les cérémonies, une place pour les prières. Aussi, des blocs sanitaires ont été construits à l'extérieur.

Le ministre Mbagnick Ndiaye, en rappelant cet important projet de réhabilitation des lieux de cultes lancé par le gouvernement, a transmis à la famille de l'Almamy Maba Diakhou Bâ les salutations fraternelles du président de la République.

Selon le ministre de la Culture, Macky Sall accorde une attention particulière au patrimoine culturel à la fois religieux et immatériel. C'est pourquoi, a-t-il décidé que tous les lieux de culte du pays soient réhabilités et préservés.

Sur ses instructions, a déclaré Mbagnick Ndiaye, le projet a permis la réfection de la mosquée d'Alwar, la mosquée de Kobino, les mosquées de Karantaba et de Baghère (région de Sédhiou).

Il a été mené aussi des actions pour la préservation des archives et les écrits de Gangué Soulé. Tout cela pour faire en sorte que les valeurs culturelles et éducatives enseignées dans ces lieux de culte puissent être préservées.

Electrification et bitumage

« Aujourd'hui, nous sommes fiers de revenir sur cette place qui a été complètement transformée », s'est-il plu à dire.

A cette occasion, il a tenu à remercier le maire de la commune de Thiaré Ndialgui, Salgui Niane, qui a eu à mener des travaux avant ce jour de la Ziarra et tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette infrastructure.

Le ministre de la Culture et de la Communication a demandé à la famille de Maba Diakhou Bâ de formuler des prières pour le chef de l'Etat et l'ensemble des membres de son gouvernement et aussi pour un Sénégal plus paisible et prospère.

Le ministre des Sports, Matar Bâ, membre de cette famille de Maba Diakhou, a indiqué que la Ziarra, est un moment de communion, d'échanges et de recueillement. Aussi, a-t-il tenu à remercier le président Macky Sall, pour l'aménagement de ce site et pour son projet de modernisation des foyers religieux.

Matar Bâ a tenu également à remercier le ministre Mbagnick Ndiaye pour cette œuvre gigantesque. Il a salué la présence des différentes familles religieuses et la délégation gambienne.

Au nom de toute la famille de l'Almamy Maba Diakhou Bâ, Babacar Bâ a salué la forte mobilisation des autorités étatiques, locales et religieuses. Babacar Bâ a tenu à remercier vivement le président Macky Sall, pour ses différentes actions pour le pays.

Pour sa part, le maire de la commune de Thiaré s'est réjoui de la réhabilitation de ce site. Aussi, a-t-il plaidé pour la construction d'une mosquée dans l'enceinte du site, le bitumage de la piste longue de 2,6 km et l'électrification du site.