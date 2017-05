Les activités commémorant les retrouvailles de Khadim Rassoul à son retour de déportation en 1902 et de son lieutenant Thierno Ibra Faty «Ndamal Darou» consacrant le magal de Darou Mouhty ont pris fin hier. Conduisant la délégation à la cérémonie officielle, le ministre de l'Industrie et des Mines, Aly Ngouille Ndiaye, a magnifié la vie et l'œuvre de Mame Thierno Birahim Mbacké. Il a aussi et transmis au Khalife de «Borom Darou» le message du président Macky Sall.

« Adorer Dieu comme si vous devez mourir et travailler comme si vous ne devez jamais mourir ». Tel a été le maître-mot de la vie du saint homme Mame Thierno, de l'avis du ministre qu'il a élevé au rang de référence aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Pour lui, « travailleur, Borom Darou incarnait des valeurs et des vertus de notre pays.

Eduqué par Khadim Rassoul, il n'excluait pas le sacrifice suprême pour Khadim Rassoul à qui il vouait un culte exemplaire ».

Le ministre Aly Ngouille Ndiaye a ensuite sollicité des prières pour le succès du président Macky Sall, un bon déroulement de l'hivernage mais aussi pour des élections apaisées et la sauvegarde de la paix et de la stabilité du pays.

Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss, le porte-parole de la famille a, au nom du Khalife, délivré une déclaration touchant plusieurs points. D'abord le renouvellement de l'allégeance de la famille de Darou Mouhty à Serigne Sidy Mokhtar Mbacké.

Il a ensuite appelé à « un retour aux valeurs et interpelé les acteurs politiques pour un processus électoral apaisé, un assainissement du secteur, une politique sans injures ni langage ordurier ou actes répréhensibles entre les différents acteurs. Enfin il a décerné un satisfecit à l'endroit des différents foyers religieux du pays venus témoigner leur engagement aux côtés de la famille de «Borom Darou».

Aux acteurs politiques de Darou Mouhty, il a demandé plus de respect pour cette cité religieuse. Il a chaleureusement remercié les ministres Birima Mangara, Mariama Sarr et le directeur du Pngd pour leur implication dans l'organisation de l'événement.

Auparavant, Serigne Cheikh Bara Lahad, parlant au nom de Serigne Cheikh Sidy Moctar, a félicité Serigne Abass Mbacké, dont la démarche à la tête de Darou Mouhty s'inscrit sur celles de ses prédécesseurs.

Il s'est réjoui de la bonne organisation du magal. Evoquant les calamités qui secouent notre pays, meurtres, incendies de Dakar et du « daaka », chavirement de pirogues, noyades, etc., il en appelle à une introspection et un retour aux valeurs.

Plusieurs personnalités ont honoré de leur présence la cérémonie officielle où était présent Serigne Moustapha Mbacké, fils du Khalife général.

Outre le ministre Aly Ngouille Ndiaye, il y avait le ministre Oumar Guèye, le Secrétaire d'État, Abdou Ndéné Sall, le gouverneur de la région de Louga. Le passage d'Ousmane Tanor Dieng du Parti socialiste a été souligné ainsi que certains membres de l'opposition.