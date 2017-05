Rabat — SAR la Princesse Lalla Salma a inauguré lundi l'exposition "Face à Picasso" au Musée Mohammed VI d'art moderne et contemporain à Rabat.

Organisée par la Fondation Nationale des Musées (FNM), en collaboration avec le Musée national Picasso-Paris, cette exposition réunit plus d'une centaine d'œuvres (tableaux, sculptures, céramiques, photographies, dessins et estampes), issues des collections du Musée national Picasso-Paris.

A cette occasion, SAR la princesse Lalla Salma, accompagnée du président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), M. Mehdi Qotbi et des membres de la Fondation et du Musée, a visité l'exposition avant de prendre une photo souvenir.

Un catalogue sur Picasso a été remis à Son Altesse Royale par Mme Androula Michael, co-commissaire de l'exposition et Mme Mouna Mekouar, curateur de la FNM.

Un timbre postal commémoratif de l'exposition a été également remis à SAR la Princesse Lalla Salma par Mme Hind El Ayoubi, conservatrice adjointe de la FNM et Mme Fatima Zahra Lakrissa, responsable de la programmation de la FNM.

Ventilée en onze sections explorant chacune un pan du génie de Picasso, l'exposition se veut, foncièrement, un périple à la fois chronologique et thématique qui condense, avec une savante pondération, le meilleur de Picasso, entre peintures, sculptures, dessins, gravures, céramiques, estampes et photographies.

Des années de jeunesse de Picasso jusqu'aux derniers autoportraits, "Face à Picasso" est l'occasion d'une réflexion sur la notion, riche d'une histoire pluriséculaire, de "modèle" qu'il a constamment exploré et revisité tout au long de sa vie.

C'est une exposition pluridisciplinaire qui, en faisant dialoguer peintures, sculptures et gravures, donne un aperçu complet de tout ce que Picasso a pu créer tout au long de sa vie.

Avec une physionomie chrono-thématique, cette exposition revient sur tous les domaines de création de Pablo Picasso, son entourage et l'ensemble de sa vie. Les 11 sections aménagées pour l'occasion sont autant de petites expositions sur ce que Picasso a créé.

A son arrivée au Musée, SAR la Princesse Lalla Salma a passé en revue un détachement des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d'être saluée par la Secrétaire générale du ministère du Tourisme, du transport aérien, de l'artisanat et de l'économie numérique, le Secrétaire général du ministère de la Culture et de la communication, le Wali de la région Rabat-Salé-Kénitra par intérim, Gouverneur de Salé, le président du conseil préfectoral de Rabat, le premier vice-président du conseil communal de la ville de Rabat, et le président de la FNM.

Son Altesse Royale a été également saluée par le Directeur général des Beaux-Arts et du patrimoine culturel de l'Espagne, Luis Lafuente, le Directeur général des relations culturelles au ministère espagnol des Affaires étrangères et de la Coopération, Roberto Valera, le président de la Fondation ONUART, Miguel Angel Moratinos, le président de l'Institut du Monde arabe, Jack Lang, l'artiste Charles Aznavour, le président du musée national Picasso-Paris, Laurent Le Bon, la créatrice Mme Paloma Picasso Thévenet, le président du Directoire de Maroc Telecom Abdeslam Ahizoune, le Directeur général de l'institut français au Maroc Jean Marc Berthon, Philippe Madisson de la Fondation Jardin Majorelle, le Président directeur général de la BMCI, Laurent Dupuch, le Directeur général de la BMCI, Rachid Merrakechi, et plusieurs membres de la Fondation nationale des musées ainsi que par d'autres personnalités marocaines et étrangères.