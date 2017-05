Sénégal: Saisie de 123,2 kilogrammes de chanvre indien

Des enquêtes ont été ouvertes et les mis en cause placés en garde à vue, précise le communiqué de la Police.

Le dispositif de surveillance et de filature mis en place à la sortie de khombole, à quelques encablures de la route nationale, a permis facilement d'identifier le premier individu à bord d'une charrette en compagnie d'un individu non identifié, poursuit le communiqué de la Police sénégalaise.

Dakar — Environ 123,2 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis durant le weekend par l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) et le Commissariat de Police de Jaxaay, a-t-on appris lundi. Selon le Bureau des relations publiques de la Police, cette importante saisie de drogue a été effectuée dans le cadre des opérations de lutte contre l'usage et le trafic de drogue.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.