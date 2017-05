Sénégal: Lancement d'une campagne mondiale sur les défenseurs des droits humains

Dakar — L'ONG Amnesty international lance sa campagne mondiale sur les défenseurs des droits humains dans le monde, mardi à Dakar, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Cette campagne sera lancée au cours d'une conférence de presse prévue à 9h30 au Good Rade (VDN), indique la même source, précisant que la rencontre sera animée par plusieurs experts en droits de l'homme.

L'évènement sera suivi dans l'après-midi à 15 heures d'un panel sur la situation des droits humains en Afrique de l'Ouest et du centre, indique le communiqué.

Ce panel se tienda à l'Amphithéâtre ISEG de la Faculté de Droit de l'Université Cheikh Anta Diop, sous la présidence de Alioune Tine, directeur régional d'Amnesty international pour l'Afrique de l'Ouest et du centre.

Selon le communiqué, la campagne, intitulée "Défendons-les", appelle les gouvernements à "reconnaître et à protéger les défenseurs des droits humains et à leur permettre d'agir dans un environnement plus sûr".

"En effet, elle intervient dans un contexte où les gouvernements de nombreux pays, y compris d'Afrique, adoptent des lois et des politiques qui rendent le travail des défenseurs des droits humains à la fois plus dangereux et plus difficile", souligne la même source.

Le texte ajoute que "dans le même temps, les défenseurs des droits humains sont désignés toujours plus ouvertement comme des criminels, des indésirables, des défenseurs de démons. Ils sont accusés d'être antinationaux, des agents de l'étranger, des terroristes".

"Ils sont dépeints comme une menace pour la sécurité, le développement ou les valeurs traditionnelles. En dépit de cet assaut contre la contestation pacifique, certaines personnes refusent de se soumettre et d'accepter l'injustice", indique le communiqué de l'ONG de défense des droits de l'homme.