Sénégal: L'Histoire générale du pays couvrira une période de 350 mille ans

Pr Thiam a aussi rappelé la décision du président français sortant François Hollande, de mettre à la disposition du Sénégal, des copies de microfilms, dont le plus ancien daterait de 1722 et dont l'exploitation sera d'une utilité incomparable pour l'écriture de l'HGS.

"Nous avons besoin de toutes les compétences pour y arriver", a-t-il noté, rappelant que cette mission a pris plus de relief à l'occasion d'une audience que le chef de l'Etat lui avait accordé, sans donner plus de détails.

"Il est important de savoir que le Sénégal est un lieu de peuplement et de civilisation. L'écriture de l'histoire va couvrir une période de 350 mille ans et aucune minorité, ni une langue ou autres choses ne seront mis de côté", a-t-il dit lors d'un point de presse.

