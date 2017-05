Nigeria: Abuja et Rabat signent un accord pour construire le gazoduc Maroc-Nigeria

La coopération entre le Maroc et le Nigeria va renforcer les capacités de production et de distribution des engrais en terre nigériane.

Il va faciliter la mise en place d'une "plateforme de produits chimiques basiques" et l'utilisation d'engrais de qualité, qui seront adaptés aux cultures et aux sols du Nigeria.

Le partenariat de ces deux entités permettra au Maroc et au Nigeria d'investir dans la logistique, la construction d'entrepôts portuaires et les sites industriels, pour permettre aux fermiers d'y déposer leur production.

Un second accord portant sur le renforcement des capacités de production et de distribution d'engrais au Nigeria a été signé par le président-directeur général de l'Office chérifien du phosphate, Mostafa Terrab, et le président de l'Association nigériane des producteurs et fournisseurs d'engrais, Thomas Ethu.

Selon lui, ce projet gazier réalisable "à plusieurs égards" a été "conçu par les Africains et pour les Africains" et émane de la "forte volonté" des Africains d'avoir une coopération Sud-Sud basée sur la solidarité.

"En plus, ce projet (... ) aura un effet d'intégration en raison des pays qu'il va traverser. Les producteurs des pays de la CEDEAO (Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) et les consommateurs pourront aussi en bénéficier", a assuré l'officiel marocain.

"C'est un projet de développement qui aura un impact sur plusieurs secteurs, dont le tourisme, la santé et l'agriculture. Il est signé entre deux pays, mais touchera plus de 300 millions d'habitants", a souligné M. Bourita.

Le texte a été signé par le président-directeur général de la Compagnie pétrolière nationale nigériane, Maikanti Kacalla Baru, et la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) du Maroc, Amina Benkhadra.

