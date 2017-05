Congo-Brazzaville: Le RDPS se dote d'un siège interdépartemental

Le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social (RDPS) vient de se doter d'un siège interdépartemental pour la ville de Pointe-Noire et le département du Kouilou. Situé à Mvoumvou, dans le deuxième arrondissement de la ville océane, ce nouveau bâtiment a été inauguré le 13 mai par Jean-Marc Thystère Tchicaya, président national du RDPS, en présence de plusieurs militants et sympathisants du parti.

Ce nouveau local va permettre aux responsables et militants du RDPS de se retrouver en toute quiétude pour tenir leurs réunions mais également pour développer des stratégies en vue de faire progresser leur parti.

En effet, le RDPS disposait déjà dans cette partie du pays, d'un siège traditionnel alloué à la fédération de Pointe-Noire. Les dirigeants de ce parti ont pensé qu'il était important de doter à la fédération de Pointe-Noire et à celle du Kouilou, un nouveau siège digne de ce nom, afin de leur permettre d'être aux dimensions de l'envergure et des objectifs du parti au niveau national.

Dans son mot de circonstance, le président national du RDPS a indiqué que ce joyau, composé d'un espace bien aménagé et de plusieurs bureaux spécifiques, est le fruit d'un effort collectif. « Un appel à cotisation a été lancé, les militants, la coordination et le bureau politique se sont mobilisés avec beaucoup d'intérêt, c'est donc le fruit d'un travail collectif », a dit Jean Marc-Thystère Tchicaya.

Il a en outre remercié ses mandants et s'est dit content des résultats enregistrés dans le cadre de la campagne d'adhésion nationale. Une campagne, a-t-il dit, qui sera également lancée officiellement à Brazzaville et dans la partie septentrionale du pays.

L'inauguration de ce siège a été précédée d'un tournoi de football sanctionné par une coupe. Six équipes ont pris part à cette compétition, à savoir, la sélection de Tchiamba-Nzassi, de Kimongo, de Mongo Poukou, de Loandjili, de Mvoumvou 1 et celle de Mvoumvou 2.

La première place est revenue à la sélection de Mvoumvou 2 qui a reçu une enveloppe d'un million de FCFA, la deuxième place est revenue à la sélection de Mvoumvou 1, avec une enveloppe de 500.000 FCFA. Mongo-Poukou qui occupe la troisième place a reçu la somme de 350.000 FCFA et enfin la somme de 200.000 pour Kimongo et Tchiamba Nzassi, respectivement cinquième et sixième.

Rappelons que le siège national du RDPS se trouve à Brazzaville dans la capitale politique du pays.