Congo-Brazzaville: L'association La Mouyondzienne fait don de vivres à la maison des seniors de Mfilou

Rappelons que la maison des seniors de Mfilou compte 30 chambres dont 26 à double lits, une chapelle de 20 places assises, des espaces de jardinage, des chambres climatisées, une bibliothèque et une buanderie. Elle héberge une soixantaine de pensionnaires hommes et femmes qui sont sous un régime alimentaire respecté.

Enfin, la président de l'association La Mouyondzienne, Jeanne Ibata, a réitéré : « Je demande à tous d'être plus proches des parents affaiblis car la jeunesse est passagère et nous sommes tous appelés à vieillir ».

Selon les Nations unies, la fréquence des maltraitances à travers le monde pourrait être plus élevée pour les personnes âgées vivant en communauté. Ajoutant que, la maltraitance des personnes âgées peut entraîner de graves traumatismes physiques et avoir des conséquences psychologiques à long terme.

« Quand nos cheveux blanchissent et notre peau plisse un peu, on devient sorcier. Généralement, nos parents sont abandonnés à eux-mêmes. Mais cette situation faisait tellement mal à Antoinette Sassou N'Guesso, épouse du chef de l'Etat congolais qui d'ailleurs a financé avec des fonds propres la construction de cette maison des séniors », a indiqué Rose Tchimpoussou, directrice du centre.

Dans les sociétés africaines, les personnes du 3e âge sont parfois traitées avec indifférence et délaissement. Et pour des motifs jamais établis, ils sont sans cesse qualifiés de sorciers pour des raisons liées parfois aux conflits de générations.

La maison des seniors de Mfilou, adaptée aux hommes et femmes du troisième âge, a séduit de nombreuses personnes bienheureuses et associations depuis sa création. Les personnes du troisième âge qui y habitent méritent encore plus d'attention de la part des valides et ne devraient pas être l'objet de la raillerie.

