Cote d'Ivoire: « Revendiquer son droit d'être traité à égal sans avoir à utiliser la violence », conseille yaya fofana

document

Ci dessous une déclaration de Fofana Yaya

Vice-président Communication RHDP, cadre du Mfa, transmise avant l'annonce d'un accord entre le gouvernement et les militaires mécontents.

» Un énième mouvement de mutinerie paralyse depuis quelques jours la Côte d'Ivoire; cela ne fait pas honneur à notre pays. Après avoir connu plus d'une décennie de guerre, qui ne nous a pas servis de leçon, notre pays ne mérite pas d'être (re)plongé dans une spirale de crise. Le but de cette mutinerie si je comprends bien, c'est de revendiquer le droit à un avantage financier. Mais l'on peut facilement revendiquer son droit d'être traité à égal sans avoir à utiliser la violence, ni les armes comme moyen de revendication légitime empêchant des concitoyens de vaquer à leurs occupations. Je suis fier Ivoirien, militant de la non-violence et reste mobilisé pour la paix dans notre pays. Car, nous sommes les enfants d'Houphouët-Boigny, et devons privilégier le dialogue comme la vraie arme pour une sortie de crise durable. J'encourage le Gouvernement à dialoguer avec les soldats pour trouver une solution définitive à cette situation. J'exhorte nos soldats au respect des Institutions de la République et apporte mon soutien indéfectible au Président de la République et à son Gouvernement. Je demande au Gouvernement de :

- Créer une plateforme interministérielle en collaboration avec le Conseil national de sécurité pour prendre spécifiquement en compte les revendications point par point de ces militaires ;

- Mettre en application la Loi de programmation militaire. »