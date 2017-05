Congo-Brazzaville: Division 1/Play-Off - La Linafoot suspend Kazadi du DCMP pour six matchs

Passé par V.Club et Renaissance du Congo avant d'arriver au DCMP, Zadio, pourtant suspendu mais apercçu sur la zone neutre avant le match entre son club DCMP et Renaissance du Congo, est sanctionné par la Ligue nationale de football.

L'attaquant du Daring Club Motema Pembe (DCMP), Francis Kazadi Kasengu alias Zadio, écope de six matches de suspension. La Ligue nationale de football (Linafoot) a rendu ce verdict lors de sa réunion du samedi 13 mai, statuant sur le match raté du 8 mai 2017 entre le DCMP et le FC Renaissance du Congo. Etant sous le coup d'une suspension pour accumulation de deux cartons jaunes, Kazadi n'a logiquement pas figuré sur la feuille de cette rencontre. Mais il a été aperçu une quarantaine de minutes sur la zone neutre avant le coup d'envoi, et précisément sur un coin de corner. Et il aurait changé les drapelets, selon plusieurs témoignages. Mais les images circulant notamment sur les réseaux sociaux montrent le joueur débout devant un drapelet. Pour la Linafoot, le joueur se serait livré à la « pratique fétichiste » ; aussi ce dernier devra payer une amende de 100 dollars américains.

Avec six matches de suspension, la saison du joueur est quasiment terminée. DCMP doit encore jouer huit rencontres dans cette phase de play-offs (un match de la phase aller restant face à Don Bosco et sept matches de la phase retour). Zadio ne pourrait disputer que les deux derniers matches de son club dans cette compétition nationale. Le DCMP qui remporte pourtant le match raté par forfait doit cependant payer 7 mille 500 dollars américains pour « violation de la zone neutre par une personne non inscrite sur la feuille du match ».

Rappelons-le, la rencontre comptant pour la 7e journée de Play-Off de la Division 1 entre le DCMP et Renaissance du Congo ne s'est pas jouée à cause de l'absence de trois des quatre drapelets aux quatre coins du terrain. Ces drapelets ont été ravis par une personne sortant des gradins occupés par les supporters Renais. Le club orange a perdu cette rencontre par forfait pour avoir été responsable de ce match raté. Avec ce succès par forfait, DCMP est premier au classement avec 14 points, suivi du TP Mazembe (12 points). V.Club et Renaissance du Congo sont troisième et quatrième avec 9 points chacun.