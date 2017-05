Tunisie: Ligue des champions de la CAF - V.Club affronte Espérance de Tunis ce vendredi à Tunis

Notons que V.Club se trouve dans le groupe C avec Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud, Espérance de Tunis (Tunisie) et Saint-Georges (Ethiopie). En deuxième journée le 23 mai 2017 au stade des Martyrs de Kinshasa, le club coaché par Florent Ibenge recevra Mamelodi Sundowns. L'on se souviendra que le club de Pretoria en Afrique du Sud avait été récupéré par la CAF après la disqualification de V.Club (qui l'avait battu sur le terrain), pour avoir aligné au tour préliminaire contre Mafunzo du Zanzibar le joueur malien Idrissa Traoré qui n'était pas qualifié. La sentence de la CAF était tombée le jour même du tirage au sort de la phase des puoles. Mamelodi Sundowns avait donc été repêché et a fini par remporter le sacre de la Ligue des champions. Mais avant ce match, il faudra d'abord défier Espérance sportive de Tunis à domicile.

