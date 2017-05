Togo: Seule la prière peut sauver le pays et l'Afrique

Développement, paix, réconciliation, démocratie, alternance politique pacifique, bonne gouvernance, pour ne citer que ceux-là, sont les problèmes auxquels font face les pays ces derniers dans le monde, dont le Togo. Les autres pays s'évertuent à trouver des solutions ou d'une autre. Pour le cas du Togo, la solution réside en la prière. L'évangéliste Adolph Dagan avec certains de ses pairs, viennent de lancer un grand mouvement de prière pour le développement du Togo et de l'Afrique.

Le lancement des travaux de ce mouvement a été marqué par une prière de délivrance pour le Togo, organisé par l'Évangéliste Adolph Dagan, au Holiness Ministries International Church du Révérend Pasteur Michael Dégbé dans l'Etat de Maryland aux USA, au lendemain du 57ème anniversaire de l'Indépendance du Togo, célébrée avec éclat à Washington DC par la diaspora togolaise. Des pasteurs, des missionnaires et plusieurs fidèles (femmes, hommes et enfants) sont venus prier de façon sincère et objective pour la délivrance du Togo et de l'Afrique toute entière.

Ce mouvement de prière entend s'étendre à tous les pays du continent africain dans un avenir très proche pour qu'ensemble, nous puissions coordonner les prières en faveur du Togo et de l'Afrique. Il y aura un thème de prière que chaque fin du mois au niveau des églises et autres regroupements chrétiens. Un groupe de coordination des prières va commencer par faire le déplacement dans les différents Etats des USA, en Europe, en Asie, et en Afrique pour des séances de prières.

« Nous lançons un vibrant appel à tous les hommes et à toutes les femmes du monde entier, qui ont foi en Dieu et qui croient en la puissance de la prière, de nous joindre. Si Dieu a utilisé Moise pour sauver les Israelites en Egypte, si Dieu a écouté la Prière de Néhémie et a passé par lui pour reconstruire les murs d'Israël, Dieu peut écouter ta prière ou passer par toi pour guérir le Togo et l'Afrique des multiples maux dont nous souffrons depuis plusieurs décennies », lance l'évangéliste Adolph Dagan au monde entier.

Pour l'évangéliste, il est l'heure de comprendre que « Si l'Eternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent font un travail vain. Si L'Eternel ne garde pas la ville, le gardien veille en vain » Psaumes 127:1.