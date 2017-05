Congo-Kinshasa: CNSA - Le Rassemblement/Limete non partant !

Dès la clôture en queue de poisson des discussions directes du Centre Interdiocésain fin février, sur fond des divergences autour de deux questions majeures, la succession d'Etienne Tshisekedi à la tête du CNSA et le mode de désignation du Premier Ministre, un grand faussé a commencé à se creuser entre le Rassemblement et le pouvoir. Ce, malgré l'existence d'un compromis politique dûment signé. A tout dire, c'est même ce dernier, précisément son annexe, l'arrangement particulier, la source des discordes. La scission de cette plateforme, la venue de Tshibala à la Primature, la signature de l'arrangement particulier au Parlement, la nomination d'un Gouvernement et, enfin, son investiture avait déjà planté le décor d'un divorce. Certainement, avisent des analystes, que ce dernier sera consommé dès l'investiture du Gouvernement Tshibala et la validation des mandats au CNSA dont, au finish, celui du successeur du lider maximo à la présidence de cette institution.

