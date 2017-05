Afrique de l'Est: Webcup 2017 - Madagascar tente la passe de trois

Madagascar confirme presque chaque année sa participation au concours du développement du Web appelé Webcup. La Grande île s'est démarquée en 2014 et 2016 en remportant la grande finale. Cette année, vingt-deux équipes s'affronteront les 20 et 21 mai dans le cadre de la finale inter régionale. « La compétition se fera en simultanée dans les sept îles à savoir Mayotte, la Réunion, l'île Maurice, Madagascar, Rodrigues, Comores et Seychelles avec le fuseau horaire de La Réunion et le même sujet provient aussi de La Réunion. Ce sera donc, le même jour, le même heure et le même sujet. Tous les travaux seront émis sur Youtube et il appartient aux membres du jury d'étudier la réalisation de chaque équipe à domicile », explique Isa Randria, coordonnatrice Webcup Madagascar.

Les équipes inscrites doivent ainsi faire preuve d'innovation et de rapidité dans le but de déployer un site internet sur un sujet secret en 24 heures chrono. À travers le concours, chaque équipe fait valoir ses compétences et découvre aussi celles des autres. Les compétences comme programmeur, designer, créateur de contenu, chef de projet, community manager, gestionnaire de contenu, webmaster seront mises en valeur. Le samedi, l'organisateur annoncera à la Chambre de commerce et de l'industrie à Antaninarenina l'équipe gagnante qui représentera Madagascar à la grande finale en octobre.