Congo-Kinshasa: Qui était Mobutu Sese Seko?

Pour la première rencontre, Kabila refuse de croiser le regard perçant de l'Aigle de Kawele, également surnommé Léopard. Kabila sèche le deuxième rendez-vous. Et le 16 mai 1997, le Maréchal Mobutu quitte Kinshasa. Il ne reviendra plus jamais.

Mais, à bout de force, rongé par la maladie, il avait fini par avouer son impuissance : « On m'a poignardé dans le dos ! », avait-il lâché enfin, face à la fulgurante avancée des troupes de l'AFDL représentée par Laurent-Désiré Kabila, le rebelle de l'Est auparavant réfugié en Tanzanie.

Le président-fondateur du Mouvement populaire de la révolution, parti-Etat, était un homme courageux, un homme de défi. Il avait su surmonter bien de situations difficiles durant son long règne de trente-deux ans, déjouant des coups d'Etat et bien d'autres pièges, se jouant lui-même de ses adversaires. On l'a vu s'imposer en maître de jeu tout au long de la Conférence nationale souveraine.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.