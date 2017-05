Congo-Kinshasa: Quand le général Mobutu prenait le pouvoir «pour cinq ans»

« Jamais on n'avait entendu le solitaire du Mont-Stanley parler d'un ton aussi ferme et véhément, relève l'ambassadeur Kosciusko-Morizet dans un télex daté du 13 octobre 1965. A certains moments, les tremblements de sa voix laissaient percer une exaspération, voire une haine, longtemps difficilement contenue. »

En octobre 1965, un mois donc avant le coup d'État de Mobutu, les tensions entre Kasa-Vutu et Tshombe étaient si vives que des rumeurs circulaient sur un affrontement, en pleine capitale, entre l'armée (fidèle au président) et des mercenaires (fidèles au Premier ministre).

Il est tellement corrompu, toutefois, que ses adversaires le surnomment « monsieur Tiroir-Caisse » (1). Un diplomate français dira plus... diplomatiquement que Tshombe a les « moyens financiers pour rendre plus compréhensifs certains hésitants ».

Mobutu espère arracher son pays au sempiternel conflit entre le président Kasa-Vubu, personnage austère et solitaire, et le Premier ministre Moïse Tshombe, tribun connu pour ses largesses.

Plus particulièrement, les milieux restés fidèles à M. Tshombe - et ils sont encore la grande majorité - respiraient en apprenant que le président Kasa-Vubu avait été renversé. »

Exhortant tous les Congolais à se « retrousser les manches », Mobutu invite alors ses ministres à joindre le geste à la parole. « Tous docilement enlevèrent leurs vestes et leurs cravates et retroussèrent leurs manches de chemise, ajoute le diplomate. Toute la foule les imita joyeusement. »

Le général assure qu'il restera au pouvoir « pendant cinq ans », précise l'ambassadeur Kosciusko-Morizet, qui rapporte la teneur de son discours dans ses grandes lignes : « On pourrait en 1970 dresser le bilan : le Congo d'aujourd'hui avec sa misère, sa faim et ses malheurs serait transformé en pays riche et prospère. »

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.