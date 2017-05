Cameroun: Alerte - Une enseigne commerciale de Yaoundé vend des huiles végétales raffinées dangereuses

En fait, selon le Règlement technique Nc 77 2002-03 Rev.1 (2011) relatif aux huiles végétales portant un nom spécifique, celles-ci, doivent être enrichies à la vitamine A, et porter un étiquetage qui indique clairement leur usage (cuisson ou assaisonnement). Pour l'Asroc, la plupart des huiles végétales raffinées importées, sont dangereuses à la consommation : indices d'acidité et de peroxyde largement au-dessus du Règlement Technique NC 77 2002-03 Rev.1 (2011). Une consommation d'huiles végétales raffinées qui expose alors au cancer, au diabète, ainsi qu'à plusieurs autres maladies meurtrières.

Travaillant sans cesse à la sensibilisation du consommateur vis-à-vis des huiles végétales dangereuses, l'Asroc a mis en garde les super marchés Mahima. « Depuis quelques temps, grâce au travail de veille que nous menons avec le ministère du Commerce pour traquer les importations d'huiles végétales raffinées non conformes, le phénomène est affaibli. Toutefois, des structures comme Mahima qui se disent partenaires économiques du gouvernement, continuent de vendre des huiles végétales raffinées dangereuses », s'est indigné Jacquis Kemleu Tchabgou. Et de rebondir : « Lorsqu'il y a des contrôles, Mahima dissimule ces huiles végétales dangereuses. Puis, lorsqu'il y a accalmie, il se remet à les vendre ».

«Il y a eu l'arrivée de 21 000 tonnes d'huile de palme brute et une autre quantité, notamment 10 000 tonnes, ont déjà été mises en mer», a affirmé le Sg de l'Asroc au cours d'une conférence de presse délivrée au siège de l'Association, au quartier Fouda à Yaoundé. Jacquis Kemleu Tchabgou a indiqué qu'en 2016, la capacité des industries de première transformation, notamment des huiles végétales raffinées, a diminué de 30%. Une contingence qui à l'en croire, a privé les industries de la 2ème transformation, à savoir savonnerie et margarine, de la matière première que représente l'huile de palme brute.

Face à la presse mercredi dernier, Jacquis Kemleu Tchabgou le secrétaire général (Sg) de l'Asroc. Motif : rassurer tous qu'aucune pénurie en huiles végétales, ne pèse sur le Cameroun. Pour le patron de l'Asroc, le marché local se satisfait progressivement de la production locale. Bien plus, a-t-il renchéri, l'importation de 96 000 tonnes d'huile de palme et produits dérivés, est en cours. Opération qui selon Jacquis Kemleu Tchabgou, constituera un stock important de matière première.

Selon l'Association des raffineurs des oléagineux du Cameroun (Asroc), laquelle rassure qu'aucune pénurie de cette denrée n'est en vue, le Groupe libanais, écoule des huiles végétales raffinées importées non enrichies à la vitamine A, et dont la consommation, expose au cancer ainsi qu'à plusieurs maladies meurtrières.

