Burkina Faso: L'ambassadeur Masato Futaishi fait ses adieux au président du Faso

L'ambassadeur du Japon au Burkina, Masato Futaishi, en fin de mission, est allé faire ses adieux au Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le lundi 15 mai 2017. C'était au cours d'une audience, au palais de Kosyam.

L'ambassadeur du Japon au Burkina, Masato Futaishi, en fin de mission, quitte définitivement le Burkina Faso, le 18 mai 2017. Il l'a fait savoir à l'issue d'une audience à Kosyam, hier 15 mai avec le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. « J'ai passé quatre ans et trois mois au Burkina. Je suis venu dire au revoir au Chef de l'Etat », a indiqué le diplomate japonais. Durant son séjour au pays des Hommes intègres, Masato Futaishi dit garder un bon souvenir. « J'ai vu la persévérance, le courage et le dévouement du peuple burkinabè à la cause patriotique. J'ai vu aussi l'aspiration, la détermination du peuple à la liberté, la démocratie et à la bonne gouvernance », a-t-il soutenu.

Pour preuve, il est revenu sur des évènements récents qui ont marqué la vie socio-politique du pays que lui-même a vécus. Il s'agit de l'insurrection populaire d'octobre 2014, du coup d'Etat manqué de septembre 2015, des élections présidentielle et législatives de novembre 2015 et des actes terroristes de janvier 2016. « A travers ces évènements historiques, je voudrais rendre hommage au peuple burkinabè et dire que je suis très heureux et honoré d'avoir pu accompagner le pays dans ses efforts de stabilité et de paix », a déclaré l'ambassadeur nippon avant d'égrainer le fruit de la coopération bilatérale entre son pays et le Burkina Faso. Pour lui, cette coopération a été riche et diversifiée et a concerné trois axes stratégiques que sont l'agriculture, l'éducation de base et l'intégration économique sous régionale.

Dans le secteur de l'agriculture, l'ambassadeur a fait remarquer que durant son séjour, son pays a octroyé au Burkina environ 26 000 tonnes de riz, ce qui a contribué à apaiser, selon lui, la tension sociale dans le domaine de la sécurité alimentaire. « Le Burkina est 3e pays exportateur de sésame au Japon et nous avons bien travaillé ensemble pour l'amélioration de la productivité de cette denrée», a-t-il poursuivi. Au niveau de l'éducation de base, le Japon a, depuis 1993, construit 1 253 salles de classe dont la moitié a été réalisée pendant son séjour, a soutenu l'ambassadeur Masato Futaishi. Il a aussi précisé qu'au mois d'avril, son institution a signé un accord avec le Burkina pour la construction de 43 collèges d'enseignement général.

Sur le plan de l'intégration économique sous régionale, le diplomate dit avoir beaucoup travaillé avec le ministère des Infrastructures. « Nous sommes en train de finaliser un plan directeur d'aménagement des corridors pour l'anneau de croissance en Afrique de l'Ouest et nous avons signé l'échange de note portant sur l'interconnexion de système douanier entre le Togo et le Burkina Faso », foi de M. Fustaishi. Le Japon intervient aussi dans le domaine de l'eau, de l'assainissement dans le domaine de la construction de Centres de santé et de promotion sociale (CSPS), a-t-il précisé.

L'ambassadeur du Japon a, en outre, soutenu que son institution intervient aussi dans le domaine du sport. « Chaque année nous organisons la coupe de l'ambassadeur du Japon de judo et karaté-do. Nous sommes en train de construire la maison japonaise des arts martiaux et un complexe administratif des jeux olympiques », a-t-il assuré. L'ambassadeur a, par ailleurs, invité les Burkinabè à appliquer le concept Kaizen, ce qui permettra au pays d'atteindre un haut niveau de développement.

«Actuellement l'ambassade est en train de vulgariser ce concept composé de cinq règles à savoir, ranger, ordonner, nettoyer, rendre propre et être discipliné. Nous voulons le vulgariser dans les usines, les entreprises, les hôpitaux et les écoles primaires », a-t-il confié.