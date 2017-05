Burkina Faso: Education inclusive au Burkina Faso

L'Organisation Dupont pour le développement social (ODDS) a organisé la deuxième édition de « Tirer la sonnette d'alarme », le jeudi 11 mai 2017 à Bobo-Dioulasso. Une rencontre qui fait le plaidoyer sur la problématique de l'éducation des enfants en situation de handicap au Burkina Faso.

Au Burkina Faso, 72,6% des enfants handicapés ne sont pas inscrits à l'école, et 34,6% n'ont jamais été à l'école, selon l'Organisation Dupont pour le développement social (ODDS). C'est fort de ce constat que l'ODDS, à travers son programme d'inclusion des enfants et des jeunes en situation de handicap, a organisé le jeudi 11 mai 2017 à Bobo-Dioulasso, la deuxième édition de son activité de plaidoyer. Dénommée « Tirer la sonnette d'alarme », l'activité vise à promouvoir l'éducation inclusive des enfants et des jeunes en situation de handicap. Elle est exécutée au Burkina Faso par l'ODDS.

En effet, selon la coordinatrice du programme handicap et du développement inclusif, Sœur Rébecca Toé, l'ODDS soutient en moyenne 2 500 enfants et jeunes en situation de handicap de 0 à 25 ans chaque année, par une prise en charge « holistique » dans les domaines de la santé, de la famille, de la participation sociale et de l'autonomisation économique. « L'éducation inclusive est une éducation qui n'exclut aucune catégorie d'enfants », a-t-elle expliqué.

A travers cette rencontre, les organisateurs veulent sensibiliser les parents et l'opinion publique de la région, à la possibilité et aux droits à l'éducation des enfants handicapés. « Nous constatons avec tristesse qu'aujourd'hui, des enfants et des jeunes en situation de handicap au Burkina Faso, n'ont ni les mêmes droits ni les mêmes chances que les autres enfants, et particulièrement en ce qui concerne l'accès à l'éducation », a fait remarquer la marraine Agathe Konaté, directrice de l'Institut français de Bobo-Dioulasso. Elle a, par ailleurs, encouragé les responsables de l'ODDS pour l'initiative et les a exhortés à toujours œuvrer dans ce sens.