Burkina Faso: Préparatifs de la 2e session du cadre de concertation Etat OSC

Il a indiqué que les OSC des 45 provinces du Burkina Faso se sont réunies récemment à Bobo-Dioulasso pour discuter du thème de la 2e session du cadre concertation et de dialogue entre l'Etat et les OSC. « Les points qui ont été abordés au cours de la réunion ont été exposés au Premier ministre. A l'issue de la 2e session du cadre de concertation, il y aura un échange direct avec le chef de l'Etat. Donc, il était important de venir peaufiner tout cela avec le chef du gouvernement », a précisé le président du conseil national des OSC.

La 2e session du cadre de concertation et de dialogue entre l'Etat et les Organisations de la société civile (OSC) doit se tenir le 23 mai prochain. Le thème de la rencontre est « Cohésion sociale et mise en œuvre du PNDES : Quelles contributions des OSC ? ». A ce propos, le président du conseil national des Organisations de la société civile (OSC) du Burkina Faso, Jonas Hien, est allé, en compagnie du ministre de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, Siméon Sawadogo, briefer le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, sur les préparatifs de la session, en fin de matinée du lundi 15 mai 2017. « En notre qualité de 3e vice-président de ce cadre de concertation, nous sommes venus rendre compte au chef du gouvernement, qui en est le président, sur l'état des préparatifs au niveau de la société civile », a déclaré Jonas Hien après plus d'une heure d'entretien.

Le chef du gouvernement, Paul Kaba Thiéba, a reçu en audience, le lundi 15 mai 2017, à Ouagadougou, le président du conseil national des Organisations de la société civile (OSC) du Burkina Faso, Jonas Hien. Ils se sont entretenus sur les préparatifs de la 2e session du cadre de concertation et de dialogue entre l'Etat et les OSC.

