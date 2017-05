Cote d'Ivoire: Le ministre de la Défense annonce un accord avec les mutins

Les deux plus grandes villes de la Côte d'Ivoire ont connu lundi un nouvel épisode d'échange de… Plus »

Certains lundi soir faisaient savoir qu'ils voulaient continuer l'action, d'autres attendaient d'avoir plus de précisions mais comme il n'y a pas de leader clairement désigné dans ce mouvement, chacun juge la situation, à l'aune de ses propres intérêts et suit ou non ses camarades.

Surtout au vu du peu de réactions positives ou négatives généralement manifesté par des tirs de kalachnikov, on est en droit de se demander si les mutins de Bouaké et du reste du pays sont d'accord avec cet accord.

