Algérie: Scandales à répétition à la Sonatrach

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en visite de travail et d'inspection jeudi dans la wilaya de Tamanrasset, a… Plus »

Certains avancent que la justice algérienne n'était pas en mesure de recenser l'ensemble des biens et l'argent présumés mal acquis par les inculpés, notamment le PDG et son fils, alors que d'autres affirment que la justice n'avait joué que le rôle qui lui a été assigné par les décideurs, afin que la tache d'huile n'affecte pas ceux qui détiennent les rênes à Alger.

La même source rappelle, en revanche, que l'homme de 45 ans, et qui a été déjà condamné à 6 ans de prison ferme et 2 millions de dinars d'amende pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre du scandale de corruption dit « Sonatrach I », n'a jamais été jugé pour ce compte illégal en banque étrangère.

