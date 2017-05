Maroc: Le KAC, premier relégué en D2

AS FAR: 1 Toufik Ijrouten (71è).

En revanche, c'est le Hassania d'Agadir qui a assuré son maintien dans la cour des grands suite à sa victoire par 2 buts à 1 sur le MAT. Grâce à ce neuvième succès de la saison, les Soussis n'ont plus de soucis à se faire, en rejoignant le ventre mou du classement (9ème avec 35 pts) contrairement aux Tétouanais dont le passage à vide perdure et risque de leur coûter cher.

A propos des mal-barrés, l'équipe qui s'est enfoncée davantage dans le pétrin à l'issue de cette manche est le Chabab d'Al Hoceima défait par le Raja sur le score de 2 à 1. Les Rifains sont 14èmes avec 28 points, avec juste un petit point de plus que la JSKT en droit de se targuer de sa bonne opération après avoir surclassé la formation de l'AS FAR par 2 à 1.

Avec seulement cinq victoires, contre six nuls et 17 défaites, aucun club de la D1 n'a mieux gaffé que le KAC bien parti pour un long séjour en D2.

Tout comme lors des précédentes saisons, les Gharbaouis ont été les auteurs d'un parcours des plus chaotiques : succession d'entraîneurs et crise en tous genres pour que le résultat en fin de compte soit une relégation amplement méritée.

