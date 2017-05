Maroc: Nawal El Zoghbi promet une nouvelle chanson en dialecte marocain

Depuis, Nawal Al Zoghbi ne cesse d'enrichir son palmarès avec des collaborations et des concerts et spectacles à travers le monde entier.

Deux ans plus tard, Nawal sort un album, Habeit ya leil, avec un vidéoclip avant-gardiste, suivi d'un autre titre qui sera son plus grand succès, Mandam Aleik, en 1998. Ce dernier lui permet d'asseoir définitivement sa popularité, du Maghreb jusqu'au Golfe arabique.

Nawal Al Zoghbi a sorti plus de 14 albums depuis qu'elle a débuté sa carrière en 1988. C'est dans l'émission Studio El Fan qu'elle s'est lancée avant de produire son premier opus, Wehiaty Endak. Le deuxième, Aizah el Rad, marque sa présence sur la scène et la prépare pour le succès avec le titre Walla bihemini.

Elle compte également se lancer dans de nouvelles expériences, telles que les titres des séries télévisées et un programme de télé réalité sur Youtube. Nawal, qui est à sa deuxième participation à Mawazine après l'édition 2011, s'est dite ravie de pouvoir revenir à ce grand Festival musical qui attire des stars de la chanson arabe et internationale et constitue une valeur ajoutée dans son parcours artistique.

