Cameroun: Bientôt un Centre hospitalier régional à Maroua

La ville de Maroua sera bientôt dotée d'un Centre hospitalier régional (CHR) avec une pointe ophtalmologique. Il sera construit à l'entrée-ouest de la ville de Maroua, au lieu-dit « Frolina », sur l'axe routier qui mène à Mora. Il s'agit d'un complexe futuriste d'une capacité de 112 lits. Etalé sur une aire de 5 hectares, cet ouvrage va coûter 15 milliards de F, soit environ 10 milliards pour l'infrastructure et 5 milliards pour les équipements. Le ministre de la Santé publique est descendu sur le site le mercredi 10 mai 2017 pour apprécier le site. Il était en compagnie d'Alim Hayatou, le secrétaire d'Etat à la Santé publique chargé de la lutte contre des Epidémies et des Pandémies. Cet ouvrage qui sera construit par « Alliances Construction Cameroun », une entreprise marocaine, sera livré à la date du 30 septembre 2018, selon les explications données au Minsanté par l'entrepreneur.

